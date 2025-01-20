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Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным, — CNN

20 января 2025 07:15
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп поручил организовать звонок с Путиным в ближайшие дни
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: АР
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным уже в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец войне в Украине.

Об этом в понедельник, 20 января, пишет CNN ссылаясь на свои источники.

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CNN пишет, что будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал положить конец войне в течение 24 часов после приведения к присяге. Однако накануне своей инаугуруации, когда мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близка к завершению, Трамп, судя по всему, нарушит эту клятву.

Вместо этого новоизбранный президент США и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно будет реализовать в течение первых месяцев президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным.

В частности, чиновники из команды Трампа по нацбезопасности начали работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. При этом неясно, была ли определена дата разговора.

Однако, как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники смогут начать серьезную работу по организации личной встречи. Так, недавно избранный президент США уже заявил, что переговоры организовываются, но Кремль заявил, что подождет, пока Трамп не вступит в должность, чтобы начать формальную подготовку. Тем временем Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять гостей.

Как пишет CNN, любые переговоры между двумя лидерами будут отражать резкий разрыв с подходом президента США Джо Байдена. Он не говорил с Путиным напрямую почти три года, опасаясь, что такие разговоры могут не способствовать разрешению конфликта.

Трамп же видит ситуацию иначе. Его позиция, по словам источника, заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что необходимо для поиска решения и завершения войны.

В значительной степени неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по поставкам оружия и разведданных Киеву. Также кроме своей позиции против вступления Украины в НАТО, он не уточнял, какие гарантии безопасности готов предложить, чтобы они были приемлемыми для президента Украины Владимира Зеленского. Также он не обозначил, кто будет оплачивать восстановление Украины, хотя, судя по его предыдущим заявлениям, маловероятно, что это будут США.

 

Напомним, что сегодня ночью по киевскому времени, Трамп выступил с речью на последнем митинге перед присягой. В ходе выступления он снова заявил, что закончит войну в Украине.

Также мы писали, что настроения букмекеров относительно окончания войны в Украине ухудшились. Если пару месяцев назад около 50% из них верили в то, что Трамп закончил войну за 90 дней после инаугуруации, то сейчас этот показатель снизился до 29%.

США владимир путин Дональд Трамп Украина война в Украине Россия

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