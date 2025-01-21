Война в Украине — Путин готов к переговорам с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин 20 января заявил, что Кремль готов вести переговоры с США по войне в Украине. Но в то же время он заявил, что будет требовать полной капитуляции Киева.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте также:

Переговоры Путина и Трампа

Аналитики напомнили, что 20 января глава страны-агрессора созвал заседание Совета безопасности, на котором он и министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердили готовность участвовать в переговорах с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом.

Диктатор возразил, что любое мирное урегулирование должно "устранить первопричины" войны в Украине. Ранее эти "первопричины" определил Лавров.

"Речь идет о якобы нарушении НАТО обязательств не расширяться на восток и вероятной дискриминации украинским правительством этнических россиян и русского языка, СМИ и культуры в Украине", — говорится в отчете.

Кроме того, чиновники Кремля в последние недели повторяли, что Россия отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований Путина, которые включают, чтобы Украина постоянно была "нейтральной" и не присоединялась к НАТО.

Также аналитики добавили, что 26 декабря сам Путин заявил, что Джо Байден в 2021 году предложил ему отложить членство Украины в НАТО на 10-15 лет. По словам диктатора, это демонстрирует, что якобы угрозы расширения НАТО не побудили Путина начинать полномасштабную войну.

Напомним, 20 января CNN сообщило, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки закончить войну в Украине.

Кроме того, на инаугурации Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным. Президент США планирует с российским диктатором личную встречу.