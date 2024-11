В Іспанії закидали багном короля й королеву — відео

Король Іспанії Філіп VI в оточенні людей. Фото: Mint

В Іспанії короля Філіпа VI, його дружину королеву Летицію та вищих урядовців закидав брудом та камінням натовп розлючених людей, коли монарх з посадовцями прибули до потерпаючої через стихійне лихо Валенсії. Їх звинуватили у байдужості до "постраждалого від повені регіону".

Про це повідомляє видання The Times and The Sunday Times у неділю, 3 листопада.

Короля Іспанії закидали багном

Із натовпу лунали вигуки на кшталт "вбивці" і "забирайтеся". Місцеві мешканці звинувачують короля Філіпа VI і його дружину Летицію в недостатній допомозі після повені, унаслідок якої загинули 272 людини.

Напад стався і на очільника уряду. Прем'єр-міністра Педро Санчеса було евакуйовано з місця події, коли офіційна урядова делегація перебувала на постраждалих від стихії вулицях Пайпорти. Це один з найбільш постраждалих районів країни, де загинули понад 60 людей і було зруйновано тисячі будинків.

Раніше ми писали, що король Великої Британії Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою, повернулись до Європи. До цього вони були з офіційними візитами, зокрема, в Австралії та Індії. Вже з Лондону монархи надіслали послання королю Іспанії Філіпу VI.

Нагадаємо, в Іспанії продовжують знаходити тіла загиблих внаслідок повені. У місті довелося організувати роботу тимчасового моргу.