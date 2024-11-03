В Испании забросали трясиной короля и королеву — видео

Король Испании Филипп VI в окружении людей. Фото: Mint

В Испании короля Филиппа VI, его жену королеву Летицию и высших чиновников забросала грязью и камнями толпа разъяренных людей, когда монарх с чиновниками прибыли к страдающей из-за стихийного бедствия Валенсии. Их обвинили в безразличии к "пострадавшему от наводнения региону".

Об этом сообщает издание The Times и The Sunday Times в воскресенье, 3 ноября.

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Из толпы звучали возгласы типа "убийцы" и "убирайтесь". Местные жители обвиняют короля Филиппа VI и его жену Летицию в недостаточной помощи после наводнения, в результате которого погибли 272 человека.

Нападение произошло и на главу правительства. Премьер-министр Педро Санчес был эвакуирован с места происшествия, когда официальная правительственная делегация находилась на пострадавших от стихии улицах Пайпорты. Это один из самых пострадавших районов страны, где погибли более 60 человек и были разрушены тысячи домов.

Ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III с женой, королевой Камиллой, вернулись в Европу. До этого они были с официальными визитами, в частности в Австралии и Индии. Уже из Лондона монархи направили послание королю Испании Филиппу VI.

Напомним, в Испании продолжают находить тела погибших в результате наводнения. В городе пришлось организовать работу временного морга.