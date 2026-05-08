В Індонезії сталося виверження вулкана: троє туристів загинули

В Індонезії сталося виверження вулкана: троє туристів загинули

Дата публікації: 8 травня 2026 20:26
Виверження вулкана в Індонезії. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

В Індонезії сталося виверження вулкана Дуконо. Внаслідок цього загинули троє туристів — двоє сінгапурців та один індонезієць. Виверження на острові Хальмахера підняло хмару попелу приблизно на 10 км у повітря.

Про це повідомляє The Guardian у пʼятницю, 8 травня, передає Новини.LIVE.

Виверження вулкана Дуконо

Відомо, що 20 туристів перебували на схилах, коли сталося виверження. Згодом стало відомо, що 15 людей безпечно спустилися.

Виверження вулкана Дуконо в Індонезії
Виверження вулкана. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

Начальник поліції Північної Халмахери Ерліхсон Пасаріб повідомив, що тіла загиблих все ще залишаються на горі. Він не уточнив місцеперебування двох інших туристів. 

"Через триваючі виверження ситуація все ще вважається небезпечною для евакуації. Тож спільна команда все ще чекає на слушний час, щоб розпочати пошуки", — зазначив він.

Декілька туристів зазнали незначних травм і були госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.

В Індонезії сталося виверження вулкану
Виверження вулкана Дуконо. Фото: Aleksius Djangu/via REUTERS

За словами керівника поліції, гіда групи та супровідника доправили до відділку поліції, де їм може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне проведення людей у заборонену зону.

Відомо, що з грудня Національний вулканологічний центр застерігає туристів від наближення до вулкана, оскільки було зафіксовано підвищення сейсмічної активності.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Promotions.hu, у Карпатах розташований сплячий вулкан Чомад, який не вважають повністю згаслим. Наразі він є безпечним, однак геологи не виключають, що в перспективі його активність теоретично може відновитися.

А минулого року на Камчатці зафіксували виверження вулкана Крашенінникова вперше за 600 років. Він прокинувся вночі на тлі посиленої сейсмічної активності.

вулкан Індонезія виверження вулкану
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
