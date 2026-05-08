В Індонезії сталося виверження вулкана: троє туристів загинули
В Індонезії сталося виверження вулкана Дуконо. Внаслідок цього загинули троє туристів — двоє сінгапурців та один індонезієць. Виверження на острові Хальмахера підняло хмару попелу приблизно на 10 км у повітря.
Про це повідомляє The Guardian у пʼятницю, 8 травня, передає Новини.LIVE.
🚨 Three hikers dead and at least 10 missing after deadly eruption at Mt Dukono 🚨— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 8, 2026
Виверження вулкана Дуконо
Відомо, що 20 туристів перебували на схилах, коли сталося виверження. Згодом стало відомо, що 15 людей безпечно спустилися.
Начальник поліції Північної Халмахери Ерліхсон Пасаріб повідомив, що тіла загиблих все ще залишаються на горі. Він не уточнив місцеперебування двох інших туристів.
🌋🇮🇩 Una erupción volcánica cubrió el cielo de Indonesia este 8 de mayo; hay varios excursionistas muertos tras la explosión.#VIDEO: GuGun BaBa LaBaranti vía Storyful pic.twitter.com/L2WaQb8xHn— El Universal (@El_Universal_Mx) May 8, 2026
"Через триваючі виверження ситуація все ще вважається небезпечною для евакуації. Тож спільна команда все ще чекає на слушний час, щоб розпочати пошуки", — зазначив він.
Декілька туристів зазнали незначних травм і були госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.
За словами керівника поліції, гіда групи та супровідника доправили до відділку поліції, де їм може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне проведення людей у заборонену зону.
Відомо, що з грудня Національний вулканологічний центр застерігає туристів від наближення до вулкана, оскільки було зафіксовано підвищення сейсмічної активності.
