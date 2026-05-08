В Індонезії сталося виверження вулкана: троє туристів загинули

Виверження вулкана в Індонезії. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

В Індонезії сталося виверження вулкана Дуконо. Внаслідок цього загинули троє туристів — двоє сінгапурців та один індонезієць. Виверження на острові Хальмахера підняло хмару попелу приблизно на 10 км у повітря.

Про це повідомляє The Guardian у пʼятницю, 8 травня, передає Новини.LIVE.

Authorities now say at least 3 hikers have died, with at least 10 still missing and rescue teams continuing searches on the…

Виверження вулкана Дуконо

Відомо, що 20 туристів перебували на схилах, коли сталося виверження. Згодом стало відомо, що 15 людей безпечно спустилися.

Виверження вулкана. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

Начальник поліції Північної Халмахери Ерліхсон Пасаріб повідомив, що тіла загиблих все ще залишаються на горі. Він не уточнив місцеперебування двох інших туристів.

"Через триваючі виверження ситуація все ще вважається небезпечною для евакуації. Тож спільна команда все ще чекає на слушний час, щоб розпочати пошуки", — зазначив він.

Декілька туристів зазнали незначних травм і були госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.

Виверження вулкана Дуконо. Фото: Aleksius Djangu/via REUTERS

За словами керівника поліції, гіда групи та супровідника доправили до відділку поліції, де їм може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне проведення людей у заборонену зону.

Відомо, що з грудня Національний вулканологічний центр застерігає туристів від наближення до вулкана, оскільки було зафіксовано підвищення сейсмічної активності.

