В Индонезии произошло извержение вулкана: трое туристов погибли

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо. В результате этого погибли трое туристов — двое сингапурцев и один индонезиец. Извержение на острове Хальмахера подняло облако пепла примерно на 10 км в воздух.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.

Три туриста погибли и по меньшей мере 10 пропали без вести после смертельного извержения на горе Дуконо



Сегодня на горе Дуконо в Индонезии произошло смертельное извержение.



Власти сейчас говорят, что по меньшей мере 3 туриста погибли, по меньшей мере 10 все еще считаются пропавшими без вести, а спасатели продолжают поиски

Известно, что 20 туристов находились на склонах, когда произошло извержение. Впоследствии стало известно, что 15 человек безопасно спустились.

Извержение вулкана. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

Начальник полиции Северной Халмахеры Эрлихсон Пасариб сообщил, что тела погибших все еще остаются на горе. Он не уточнил местонахождение двух других туристов.

🌋🇮🇩 Una erupción volcánica cubrió el cielo de Indonesia este 8 de mayo; hay varios excursionistas muertos tras la explosión.#VIDEO: GuGun BaBa LaBaranti vía Storyful pic.twitter.com/L2WaQb8xHn - El Universal (@El_Universal_Mx) 8 мая 2026 г .

"Из-за продолжающихся извержений ситуация все еще считается опасной для эвакуации. Поэтому совместная команда все еще ждет подходящего времени, чтобы начать поиски", — отметил он.

Несколько туристов получили незначительные травмы и были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.

Извержение вулкана Дуконо. Фото: Aleksius Djangu/via REUTERS

По словам руководителя полиции, гида группы и сопровождающего доставили в отделение полиции, где им может грозить уголовная ответственность за незаконное проведение людей в запретную зону.

Известно, что с декабря Национальный вулканологический центр предостерегает туристов от приближения к вулкану, поскольку было зафиксировано повышение сейсмической активности.

