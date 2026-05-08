Главная Новости дня В Индонезии произошло извержение вулкана: трое туристов погибли

Дата публикации 8 мая 2026 20:26
Извержение вулкана в Индонезии. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо. В результате этого погибли трое туристов — двое сингапурцев и один индонезиец. Извержение на острове Хальмахера подняло облако пепла примерно на 10 км в воздух.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.

Извержение вулкана Дуконо

Известно, что 20 туристов находились на склонах, когда произошло извержение. Впоследствии стало известно, что 15 человек безопасно спустились.

Виверження вулкана Дуконо в Індонезії
Извержение вулкана. Фото: Jhon Frengki Manipa/via REUTERS

Начальник полиции Северной Халмахеры Эрлихсон Пасариб сообщил, что тела погибших все еще остаются на горе. Он не уточнил местонахождение двух других туристов.

Читайте также:

"Из-за продолжающихся извержений ситуация все еще считается опасной для эвакуации. Поэтому совместная команда все еще ждет подходящего времени, чтобы начать поиски", — отметил он.

Несколько туристов получили незначительные травмы и были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.

В Індонезії сталося виверження вулкану
Извержение вулкана Дуконо. Фото: Aleksius Djangu/via REUTERS

По словам руководителя полиции, гида группы и сопровождающего доставили в отделение полиции, где им может грозить уголовная ответственность за незаконное проведение людей в запретную зону.

Известно, что с декабря Национальный вулканологический центр предостерегает туристов от приближения к вулкану, поскольку было зафиксировано повышение сейсмической активности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Promotions.hu, в Карпатах расположен спящий вулкан Чомад, который не считают полностью потухшим. Сейчас он является безопасным, однако геологи не исключают, что в перспективе его активность теоретически может возобновиться.

А в прошлом году на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова впервые за 600 лет. Он проснулся ночью на фоне усиленной сейсмической активности.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
