В Индонезии произошло извержение вулкана: трое туристов погибли
В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо. В результате этого погибли трое туристов — двое сингапурцев и один индонезиец. Извержение на острове Хальмахера подняло облако пепла примерно на 10 км в воздух.
Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.
🚨 Три туриста погибли и по меньшей мере 10 пропали без вести после смертельного извержения на горе Дуконо 🚨- Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 8 мая 2026 г.
Сегодня на горе Дуконо в Индонезии произошло смертельное извержение.
Власти сейчас говорят, что по меньшей мере 3 туриста погибли, по меньшей мере 10 все еще считаются пропавшими без вести, а спасатели продолжают поиски на... pic.twitter.com/hLGEX3CBAm
Извержение вулкана Дуконо
Известно, что 20 туристов находились на склонах, когда произошло извержение. Впоследствии стало известно, что 15 человек безопасно спустились.
Начальник полиции Северной Халмахеры Эрлихсон Пасариб сообщил, что тела погибших все еще остаются на горе. Он не уточнил местонахождение двух других туристов.
🌋🇮🇩 Una erupción volcánica cubrió el cielo de Indonesia este 8 de mayo; hay varios excursionistas muertos tras la explosión.#VIDEO: GuGun BaBa LaBaranti vía Storyful pic.twitter.com/L2WaQb8xHn- El Universal (@El_Universal_Mx) 8 мая 2026 г .
"Из-за продолжающихся извержений ситуация все еще считается опасной для эвакуации. Поэтому совместная команда все еще ждет подходящего времени, чтобы начать поиски", — отметил он.
Несколько туристов получили незначительные травмы и были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.
По словам руководителя полиции, гида группы и сопровождающего доставили в отделение полиции, где им может грозить уголовная ответственность за незаконное проведение людей в запретную зону.
Известно, что с декабря Национальный вулканологический центр предостерегает туристов от приближения к вулкану, поскольку было зафиксировано повышение сейсмической активности.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Promotions.hu, в Карпатах расположен спящий вулкан Чомад, который не считают полностью потухшим. Сейчас он является безопасным, однако геологи не исключают, что в перспективе его активность теоретически может возобновиться.
А в прошлом году на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова впервые за 600 лет. Он проснулся ночью на фоне усиленной сейсмической активности.