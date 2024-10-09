Посли ЄС погодили кредит для України на 35 мільярдів євро

Засідання послів ЄС. Фото: Coreper

Посли Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту на суму 35 мільярдів євро. Ці кошти будуть погашені за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у середу, 9 жовтня.

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Рішення ЄС

Проте послам ЄС не вдалося узгодити продовження санкцій проти активів Центробанку Росії на 36 місяців, замість теперішніх 6 місяців.

"Крім того, як і раніше, немає зеленого світла на продовження санкцій щодо активів центральних банків на 36 місяців замість нинішніх 6 місяців", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Литви схвалив рішення про виділення додаткових 13 мільйонів євро до Литовського фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.

Раніше Україна отримала боєприпаси, на які громадяни Словаччини зібрали понад 4 млн євро на початку 2024 року. Загалом було надіслано 122 тонни боєприпасів.