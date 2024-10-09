Уряд Литви виділив Україні новий пакет допомоги на проєкти реконструкції

Засідання уряду Литви. Фото: Уряд Литви

Уряд Литви схвалив рішення про виділення додаткових 13 мільйонів євро до Литовського фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги. Кошти будуть спрямовані на фінансування проєктів реконструкції в Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Литви у середу, 9 жовтня.

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"Своїм прикладом ми прагнемо заохотити інших міжнародних партнерів робити те саме, не чекаючи закінчення війни, зміцнюючи таким чином надію та віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє", — пояснив міністр фінансів Гінтаре Скайсте.

Цього року до Фонду проектів відновлення України вже спрямовано 24 мільйони євро з бюджету Литви.

Окрім Литви, до фінансової допомоги долучилися й інші держави-донори, зокрема Тайвань, Андорра та Ірландія. Як повідомляє уряд Литви вони прагнуть сприяти відновленню України.

Варто зазначити, що з початку російської агресії Литва виділила Україні майже 1,5 мільярда євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. До кінця цього року Київ отримає ще дві такі установки.

Раніше Україна отримала боєприпаси, на які громадяни Словаччини зібрали понад 4 млн євро на початку 2024 року. Загалом було надіслано 122 тонни боєприпасів.