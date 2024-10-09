Правительство Литвы выделило Украине новый пакет помощи на проекты реконструкции

Заседание правительства Литвы. Фото: Правительство Литвы

Правительство Литвы одобрило решение о выделении дополнительных 13 миллионов евро в Литовский фонд развития сотрудничества и гуманитарной помощи. Средства будут направлены на финансирование проектов реконструкции в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы в среду, 9 октября.

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"Своим примером мы стремимся поощрить других международных партнеров делать то же самое, не дожидаясь окончания войны, укрепляя таким образом надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее", — объяснил министр финансов Гинтаре Скайсте.

В этом году в Фонд проектов восстановления Украины уже направлено 24 миллиона евро из бюджета Литвы.

Кроме Литвы, к финансовой помощи присоединились и другие доноры, в частности Тайвань, Андорра и Ирландия. Как сообщает правительство Литвы, они стремятся способствовать восстановлению Украины.

Следует отметить, что с начала российской агрессии Литва выделила Украине почти 1,5 миллиарда евро в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Напомним, Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. До конца этого года Киев получит еще две подобные установки.

Ранее Украина получила боеприпасы, на которые граждане Словакии собрали более 4 млн евро в начале 2024 года. В общей сложности было отправлено 122 тонны боеприпасов.