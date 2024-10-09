После ЕС согласовали кредит для Украины на 35 миллиардов евро

В Евросоюзе согласовали кредит для Украины — журналист назвал сумму
Послы Европейского Союза согласовали предоставление Украине кредита в сумме 35 миллиардов евро. Эти денежные средства будут погашены за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в среду, 9 октября.
Решения ЕС
Однако послам ЕС не удалось согласовать продление санкций против активов Центробанка России на 36 месяцев вместо нынешних 6 месяцев.
"Кроме того, по-прежнему нет зеленого света на продление санкций по активам центральных банков на 36 месяцев вместо нынешних 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Напомним, 9 октября правительство Литвы одобрило решение о выделении дополнительных 13 миллионов евро в Литовский фонд развития сотрудничества и гуманитарной помощи.
Ранее Украина получила боеприпасы, на которые граждане Словакии собрали более 4 млн евро в начале 2024 года. В общей сложности было отправлено 122 тонны боеприпасов.
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