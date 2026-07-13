В Європі через аномальну спеку загинули понад 10 тисяч людей

Люди рятуються від спеки біля фонтану з водою в Мадриді (Іспанія). Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Понад 10 тисяч смертей зафіксували в Європі під час хвилі аномальної спеки, яка наприкінці червня охопила західну частину континенту. Більшість померлих — люди віком від 65 років. Науковці вважають, що різке зростання смертності пов'язане з екстремальною спекою, посиленою змінами клімату.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters та на дані мережі EuroMOMO.

Аномальна спека в Європі спричинила більш ніж 10 тисяч смертей

За даними EuroMOMO, йдеться про 10 650 надлишкових смертей, зареєстрованих у 27 європейських країнах упродовж тижня з 22 по 28 червня. Саме в цей період хвиля спеки досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та низці інших держав. Понад 9 тисяч померлих були людьми віком 65 років і старшими.

Головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лассе Вестергорд, де проходить конференція EuroMOMO, наголосив, що такий рівень смертності є нетиповим для цієї пори року. За його словами, настільки різке зростання кількості летальних випадків складно пояснити будь-якими іншими причинами.

"Така кількість смертей у цю пору року є незвичною. Це справді дуже високий показник. Важко пояснити такий високий рівень смертності чимось іншим, окрім екстремальної спеки", — пояснив лікар.

За словами науковців, настільки потужна хвиля спеки була б практично неможливою без кліматичних змін, спричинених діяльністю людини. Вони зазначають, що глобальне потепління робить подібні погодні явища дедалі частішими та інтенсивнішими.

Водночас дослідники наголошують, що дані EuroMOMO охоплюють смертність від усіх причин, а не лише випадки, безпосередньо пов'язані зі спекою. Водночас вони не виявили жодних інших вагомих чинників, зокрема спалахів COVID-19, які могли б пояснити різке зростання надлишкової смертності в зазначений період.

Хоча EuroMOMO не оприлюднює статистику окремо по кожній країні, у мережі повідомили, що Франція та Бельгія стали єдиними державами Європи, де в останній тиждень червня зафіксували "дуже високу" надлишкову смертність.

Водночас бельгійський інститут охорони здоров'я Sciensano повідомив, що під час цієї хвилі спеки в країні зафіксували найвищий рівень надлишкової смертності за весь період спостережень, які ведуться з 2000 року.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці червня 2026 року повідомлялося, що через аномальну спеку в Європі з 21 червня загинули понад 1300 людей. Тоді близько 150 мільйонів людей перебували у небезпечних погодних умовах, а екстремальна спека призвела до закриття шкіл і перевантаження енергосистем.

Новини.LIVE також писали, що у Парижі через аномальну спеку різко зросла кількість звернень до похоронних бюро, через що вони працюють із надмірним навантаженням. За даними екстрених служб, за одну добу в місті зафіксували 109 смертей, однак їхній прямий зв'язок зі спекою офіційно не підтверджений. Франція вже кілька тижнів потерпає від однієї з найсильніших хвиль спеки, під час якої температура в окремих регіонах перевищує +40 °C.