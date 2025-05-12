Фон дер Ляєн відкрила перший Стратегічний діалог для посилення оборони Європи

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Alishia Abodunde/Pool via REUTERS

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 12 травня, відкрила перший в історії Стратегічний діалог з представниками європейської оборонної промисловості. Таким чином, Європа вирішила посилити оборону.

Про це стало відомо із заяви на сайті Європейської комісії.

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Фон дер Ляєн заявила, що європейська оборонна промисловість повинна бути здатною реагувати масштабно та швидко.

Крім того, вона позитивно оцінила зусилля галузі з початку повномасштабної війни в Україні. Також Президента Єврокомісії назвала структурні проблеми:

фрагментація попиту та пропозиції;

регуляторні бар'єри;

доступ до сировини;

необхідність йти в ногу зі швидкими інноваційними циклами та коротшими циклами зворотного зв'язку;

доступ до фінансування;

доступ до кваліфікованої робочої сили.

"Для розвʼязання цих питань Комісія підтвердила свою відданість тісній співпраці із зацікавленими сторонами галузі. Президентка запросила представників галузі поділитися своїми думками, щоб обґрунтувати майбутні ініціативи, зокрема пакет "Омнібус оборони", який буде представлено у червні 2025 року", — йдеться в заяві.

Відомо, що цей пакет спростить правила та положення, що охоплюють сертифікацію, дозволи, системи спільних закупівель та інше.

Учасники обговорили ключові питання, зосередившись на залученні інвестицій, зміцненні оборонно-промислової співпраці, підтримці інновацій і технологічного розвитку, захисті ланцюгів постачання та інвестуванні в розвиток навичок і трудових ресурсів.

Нагадаємо, 10 травня фон дер Ляєн назвала, за якої умови Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії.

А 8 травня розмову з Президенткою Єврокомісії провів український лідер Володимир Зеленський.

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