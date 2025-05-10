ЄС готовий запровадити додаткові санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню, — фон дер Ляєн

ЄС готовий вдарити санкціями по РФ, але є умова — фон дер Ляєн
Євросоюз підтримує 30-денне припинення вогню, запропоноване Україною. Якщо Росія порушить режим тиші, проти країни введуть санкції.
Про це заявила президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х у суботу, 10 травня.
Санкції проти РФ
За словами фон дер Ляєн, ЄС готовий продовжувати чинити сильний тиск на Росію та запровадити подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню
"М’яч тепер на боці Росії", – наголосила президентка ЄК.
Голова Єврокомісії додала, що 30-денне перемир'я необхідно реалізувати без попередніх умов, щоб прокласти шлях для змістовних мирних переговорів.
"Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, що є життєво важливим для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті", — підсумувала фон дер Ляє.
Раніше в Росії заявили, що погодяться на 30-денне перемир'я, якщо західні партнери не будуть постачити Україні зброю. Лідери країн ЄС відкинули такі умови та пригрозили РФ санкціями у разі відмови.
А спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що безумовне припинення вогню просто необхідне.
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