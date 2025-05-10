ЕС готов ввести дополнительные санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня, — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Евросоюз поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной. Если Россия нарушит режим тишины, против страны введут санкции.

Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х в субботу, 10 мая.

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По словам фон дер Ляйен, ЕС готов продолжать оказывать сильное давление на Россию и ввести дальнейшие жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня.

"Мяч теперь на стороне России", — подчеркнула президент ЕК.

Председатель Еврокомиссии добавила, что 30-дневное перемирие необходимо реализовать без предварительных условий, чтобы проложить путь для содержательных мирных переговоров.

"Наша цель четкая: справедливый и длительный мир для Украины, что является жизненно важным для безопасности и стабильности на всем нашем континенте", — подытожила фон дер Ляйен.

Сообщение фон дер Ляен в Х

Ранее в России заявили, что согласятся на 30-дневное перемирие, если западные партнеры не будут поставлять Украине оружие. Лидеры стран ЕС отвергли такие условия и пригрозили РФ санкциями в случае отказа.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что безусловное прекращение огня просто необходимо.