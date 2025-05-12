Фон дер Ляйен открыла первый Стратегический диалог для усиления обороны Европы

В Еврокомиссии заявили об усилении обороны — какая цель
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 12 мая, открыла первый в истории Стратегический диалог с представителями европейской оборонной промышленности. Таким образом, Европа решила усилить оборону.
Об этом стало известно из заявления на сайте Европейской комиссии.
Оборона Европы
Фон дер Ляйен заявила, что европейская оборонная промышленность должна быть способной реагировать масштабно и быстро.
Кроме того, она положительно оценила усилия отрасли с начала полномасштабной войны в Украине. Также Президент Еврокомиссии назвала структурные проблемы:
- фрагментация спроса и предложения;
- регуляторные барьеры;
- доступ к сырью;
- необходимость идти в ногу с быстрыми инновационными циклами и короткими циклами обратной связи;
- доступ к финансированию;
- доступ к квалифицированной рабочей силе.
"Для решения этих вопросов Комиссия подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с заинтересованными сторонами отрасли. Президент пригласила представителей отрасли поделиться своими мыслями, чтобы обосновать будущие инициативы, в частности пакет "Омнибус обороны", который будет представлен в июне 2025 года", — говорится в заявлении.
Известно, что этот пакет упростит правила и положения, охватывающие сертификацию, разрешения, системы совместных закупок и прочее.
Участники обсудили ключевые вопросы, сосредоточившись на привлечении инвестиций, укреплении оборонно-промышленного сотрудничества, поддержке инноваций и технологического развития, защите цепей поставок и инвестировании в развитие навыков и трудовых ресурсов.
Напомним, 10 мая фон дер Ляйен назвала, при каком условии Евросоюз введет новые санкции против России.
А 8 мая разговор с Президентом Еврокомиссии провел украинский лидер Владимир Зеленский.
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