Фон дер Ляйен открыла первый Стратегический диалог для усиления обороны Европы

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Alishia Abodunde/Pool via REUTERS

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 12 мая, открыла первый в истории Стратегический диалог с представителями европейской оборонной промышленности. Таким образом, Европа решила усилить оборону.

Об этом стало известно из заявления на сайте Европейской комиссии.

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Фон дер Ляйен заявила, что европейская оборонная промышленность должна быть способной реагировать масштабно и быстро.

Кроме того, она положительно оценила усилия отрасли с начала полномасштабной войны в Украине. Также Президент Еврокомиссии назвала структурные проблемы:

фрагментация спроса и предложения;

регуляторные барьеры;

доступ к сырью;

необходимость идти в ногу с быстрыми инновационными циклами и короткими циклами обратной связи;

доступ к финансированию;

доступ к квалифицированной рабочей силе.

"Для решения этих вопросов Комиссия подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с заинтересованными сторонами отрасли. Президент пригласила представителей отрасли поделиться своими мыслями, чтобы обосновать будущие инициативы, в частности пакет "Омнибус обороны", который будет представлен в июне 2025 года", — говорится в заявлении.

Известно, что этот пакет упростит правила и положения, охватывающие сертификацию, разрешения, системы совместных закупок и прочее.

Участники обсудили ключевые вопросы, сосредоточившись на привлечении инвестиций, укреплении оборонно-промышленного сотрудничества, поддержке инноваций и технологического развития, защите цепей поставок и инвестировании в развитие навыков и трудовых ресурсов.

Напомним, 10 мая фон дер Ляйен назвала, при каком условии Евросоюз введет новые санкции против России.

А 8 мая разговор с Президентом Еврокомиссии провел украинский лидер Владимир Зеленский.

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