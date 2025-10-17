Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Єврокомісії пояснили, чи заборонено вʼїзд Путіна в ЄС

В Єврокомісії пояснили, чи заборонено вʼїзд Путіна в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 17:30
Можливі переговори Трампа з Путіним в Угорщині — чи дозволено вʼїзд диктатору РФ
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Європейський Союз запровадив санкції проти російських високопосадовців через війну в Україні, але вони не забороняють диктатору Росії Володимиру Путіну приїздити до країн ЄС. Водночас дозвіл на використання повітряного простору вирішує кожна держава окремо.

Про це заявили речники Єврокомісії у Брюсселі у пʼятницю, 17 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

Реклама
Читайте також:

Вʼїзд Путіна в ЄС

"Щодо заборони на вʼїзд як такої, то у нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але не безпосередньо під забороною на вʼїзд, тому це ніколи до них не застосовувалося", — зазначила речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер, коментуючи заяву лідера США Дональда Трампа щодо можливої зустрічі з Путіним в Угорщині.

За її словами, наразі зустріч не підтверджена, тому коментувати "гіпотетичні сценарії" не будуть. Водночас, якщо переговори відбудуться, то російські високопосадовці не підпадають під заборону на вʼїзд.

Щодо використання літаком Путіна повітряного простору країн ЄС, де діє заборона на їхні прольоти, зазначено, що рішення про можливі винятки ухвалює кожна держава окремо, враховуючи маршрут і потенційні відхилення.

Позиція Єврокомісії щодо переговорів Трампа і Путіна

Речник Олоф Гілл висловився про позицію Єврокомісії щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа в Угорщині. За його словами, глава Комісії Урсула фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні.

"Ми говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії вести свою війну", — зазначив Гілл.

Нагадаємо, 17 жовтня лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками він повідомив про можливу зустріч з ним в Угорщині.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що забезпечить Путіну вʼїзд в Будапешт на переговори з Трампом.

Європейський союз володимир путін Дональд Трамп Єврокомісія Угорщина Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації