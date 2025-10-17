Можливі переговори Трампа з Путіним в Угорщині — чи дозволено вʼїзд диктатору РФ

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Європейський Союз запровадив санкції проти російських високопосадовців через війну в Україні, але вони не забороняють диктатору Росії Володимиру Путіну приїздити до країн ЄС. Водночас дозвіл на використання повітряного простору вирішує кожна держава окремо.

Про це заявили речники Єврокомісії у Брюсселі у пʼятницю, 17 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

Вʼїзд Путіна в ЄС

"Щодо заборони на вʼїзд як такої, то у нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але не безпосередньо під забороною на вʼїзд, тому це ніколи до них не застосовувалося", — зазначила речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер, коментуючи заяву лідера США Дональда Трампа щодо можливої зустрічі з Путіним в Угорщині.

За її словами, наразі зустріч не підтверджена, тому коментувати "гіпотетичні сценарії" не будуть. Водночас, якщо переговори відбудуться, то російські високопосадовці не підпадають під заборону на вʼїзд.

Щодо використання літаком Путіна повітряного простору країн ЄС, де діє заборона на їхні прольоти, зазначено, що рішення про можливі винятки ухвалює кожна держава окремо, враховуючи маршрут і потенційні відхилення.

Позиція Єврокомісії щодо переговорів Трампа і Путіна

Речник Олоф Гілл висловився про позицію Єврокомісії щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа в Угорщині. За його словами, глава Комісії Урсула фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні.

"Ми говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії вести свою війну", — зазначив Гілл.

Нагадаємо, 17 жовтня лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками він повідомив про можливу зустріч з ним в Угорщині.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що забезпечить Путіну вʼїзд в Будапешт на переговори з Трампом.