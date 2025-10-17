Возможные переговоры Трампа с Путиным в Венгрии — разрешен ли въезд диктатору РФ

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников из-за войны в Украине, но они не запрещают диктатору России Владимиру Путину приезжать в страны ЕС. В то же время разрешение на использование воздушного пространства решает каждое государство отдельно.

Об этом заявили представители Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу, 17 октября, передает "Интерфакс-Украина".

Въезд Путина в ЕС

"Что касается запрета на въезд как такового, то у нас заморожены активы Путина и Лаврова, но не непосредственно под запретом на въезд, поэтому это никогда к ним не применялось", — отметила пресс-секретарь по вопросам внешней политики Анитта Хиппер, комментируя заявление лидера США Дональда Трампа относительно возможной встречи с Путиным в Венгрии.

По ее словам, пока встреча не подтверждена, поэтому комментировать "гипотетические сценарии" не будут. В то же время, если переговоры состоятся, то российские чиновники не подпадают под запрет на въезд.

Относительно использования самолетом Путина воздушного пространства стран ЕС, где действует запрет на их пролеты, указано, что решение о возможных исключениях принимает каждое государство отдельно, учитывая маршрут и потенциальные отклонения.

Позиция Еврокомиссии относительно переговоров Трампа и Путина

Представитель Олоф Гилл высказался о позиции Еврокомиссии относительно возможной встречи Путина и Трампа в Венгрии. По его словам, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине.

"Мы говорили, что России давно назрело прекратить свою бессмысленную и незаконную войну агрессии против Украины. Со стороны ЕС мы принимаем все возможные меры для поддержки Украины, а также для ослабления способности России вести свою войну", — отметил Гилл.

Напомним, 17 октября лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам он сообщил о возможной встрече с ним в Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит Путину въезд в Будапешт на переговоры с Трампом.