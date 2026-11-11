Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про продовження Місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2028 року. Вона діє з 15 листопада 2022 року. Загалом ЄС підготував 100 тисяч українських військових.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Новини.LIVE.

Реклама

Підготовка українських військових

Основним завданням місії є посилення оборонного потенціалу ЗСУ та їхньої здатності проводити військові операції. Це має допомогти Україні забезпечувати недоторканність міжнародно визнаних кордонів, відстоювати державний суверенітет і гарантувати захист цивільного населення.

Навчання українських військових у межах EUMAM Ukraine проводять на території Євросоюзу. До програми долучилися 24 країни-члени ЄС, які надали навчальні курси та інструкторський склад.

Від початку роботи місії підготовку пройшли вже 100 тисяч українських військовослужбовців.

Читайте також:

Навчання проводиться завдяки наданню обладнання ЗСУ, що фінансується Європейським фондом миру.

Загальний обсяг фінансової допомоги місії EUMAM Ukraine через цей фонд уже сягнув 950 млн євро. Окремий внесок у підтримку місії зробила Норвегія, виділивши 150 млн крон, що становить близько 14 млн євро.

Як писали Новини.LIVE, Москва відкидає заклик Євросоюзу до негайного припинення бойових дій в Україні. Там заявили, що пауза у війні нібито дозволить Києву зміцнити свої позиції. Натомість російська сторона наполягає на переговорах щодо майбутньої системи безпеки для України, Росії та європейських держав.

А на тлі серйозних перебоїв з електропостачанням, опаленням і водою в Україні Євросоюз вирішив активувати спеціальний механізм екстреної підтримки. Він дозволить оперативно залучити фінансування для ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.