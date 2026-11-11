В ЄС підготували 100 тисяч воїнів ЗСУ: місію продовжено до 2028 року
Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про продовження Місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2028 року. Вона діє з 15 листопада 2022 року. Загалом ЄС підготував 100 тисяч українських військових.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Новини.LIVE.
Підготовка українських військових
Основним завданням місії є посилення оборонного потенціалу ЗСУ та їхньої здатності проводити військові операції. Це має допомогти Україні забезпечувати недоторканність міжнародно визнаних кордонів, відстоювати державний суверенітет і гарантувати захист цивільного населення.
Навчання українських військових у межах EUMAM Ukraine проводять на території Євросоюзу. До програми долучилися 24 країни-члени ЄС, які надали навчальні курси та інструкторський склад.
Від початку роботи місії підготовку пройшли вже 100 тисяч українських військовослужбовців.
Навчання проводиться завдяки наданню обладнання ЗСУ, що фінансується Європейським фондом миру.
Загальний обсяг фінансової допомоги місії EUMAM Ukraine через цей фонд уже сягнув 950 млн євро. Окремий внесок у підтримку місії зробила Норвегія, виділивши 150 млн крон, що становить близько 14 млн євро.
Як писали Новини.LIVE, Москва відкидає заклик Євросоюзу до негайного припинення бойових дій в Україні. Там заявили, що пауза у війні нібито дозволить Києву зміцнити свої позиції. Натомість російська сторона наполягає на переговорах щодо майбутньої системи безпеки для України, Росії та європейських держав.
А на тлі серйозних перебоїв з електропостачанням, опаленням і водою в Україні Євросоюз вирішив активувати спеціальний механізм екстреної підтримки. Він дозволить оперативно залучити фінансування для ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.