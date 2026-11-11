Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Совет Европейского Союза официально принял решение о продлении Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) ещё на два года — до 15 ноября 2028 года. Она действует с 15 ноября 2022 года. Всего ЕС подготовил 100 тысяч украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Новини.LIVE.

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Подготовка украинских военных

Основной задачей миссии является укрепление оборонного потенциала ВСУ и их способности проводить военные операции. Это должно помочь Украине обеспечивать неприкосновенность международно признанных границ, отстаивать государственный суверенитет и гарантировать защиту гражданского населения.

Обучение украинских военных в рамках EUMAM Ukraine проводится на территории Евросоюза. К программе присоединились 24 страны-члена ЕС, которые предоставили учебные курсы и инструкторский состав.

С начала работы миссии подготовку прошли уже 100 тысяч украинских военнослужащих.

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Обучение проводится благодаря предоставлению оборудования ВСУ, финансируемому Европейским фондом мира.

Общий объем финансовой помощи миссии EUMAM Ukraine через этот фонд уже достиг 950 млн евро. Отдельный вклад в поддержку миссии внесла Норвегия, выделив 150 млн крон, что составляет около 14 млн евро.

Как писали Новини.LIVE, Москва отвергает призыв Евросоюза к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Там заявили, что пауза в войне якобы позволит Киеву укрепить свои позиции. В свою очередь, российская сторона настаивает на переговорах о будущей системе безопасности для Украины, России и европейских государств.

А на фоне серьезных перебоев с электроснабжением, отоплением и водоснабжением в Украине Евросоюз решил активировать специальный механизм экстренной поддержки. Он позволит оперативно привлечь финансирование для ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.