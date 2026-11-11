В ЕС подготовили 100 тысяч воинов ВСУ: миссия продлена до 2028 года
Совет Европейского Союза официально принял решение о продлении Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) ещё на два года — до 15 ноября 2028 года. Она действует с 15 ноября 2022 года. Всего ЕС подготовил 100 тысяч украинских военных.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Новини.LIVE.
Подготовка украинских военных
Основной задачей миссии является укрепление оборонного потенциала ВСУ и их способности проводить военные операции. Это должно помочь Украине обеспечивать неприкосновенность международно признанных границ, отстаивать государственный суверенитет и гарантировать защиту гражданского населения.
Обучение украинских военных в рамках EUMAM Ukraine проводится на территории Евросоюза. К программе присоединились 24 страны-члена ЕС, которые предоставили учебные курсы и инструкторский состав.
С начала работы миссии подготовку прошли уже 100 тысяч украинских военнослужащих.
Обучение проводится благодаря предоставлению оборудования ВСУ, финансируемому Европейским фондом мира.
Общий объем финансовой помощи миссии EUMAM Ukraine через этот фонд уже достиг 950 млн евро. Отдельный вклад в поддержку миссии внесла Норвегия, выделив 150 млн крон, что составляет около 14 млн евро.
Как писали Новини.LIVE, Москва отвергает призыв Евросоюза к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Там заявили, что пауза в войне якобы позволит Киеву укрепить свои позиции. В свою очередь, российская сторона настаивает на переговорах о будущей системе безопасности для Украины, России и европейских государств.
А на фоне серьезных перебоев с электроснабжением, отоплением и водоснабжением в Украине Евросоюз решил активировать специальный механизм экстренной поддержки. Он позволит оперативно привлечь финансирование для ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.