Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ЕС подготовили 100 тысяч воинов ВСУ: миссия продлена до 2028 года

В ЕС подготовили 100 тысяч воинов ВСУ: миссия продлена до 2028 года

Ua ru
11 ноября 2026 08:35
100 тысяч военнослужащих уже прошли подготовку: ЕС продлил миссию для Украины Генштаб ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Совет Европейского Союза официально принял решение о продлении Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) ещё на два года — до 15 ноября 2028 года. Она действует с 15 ноября 2022 года. Всего ЕС подготовил 100 тысяч украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Новини.LIVE.

Реклама

Подготовка украинских военных

Основной задачей миссии является укрепление оборонного потенциала ВСУ и их способности проводить военные операции. Это должно помочь Украине обеспечивать неприкосновенность международно признанных границ, отстаивать государственный суверенитет и гарантировать защиту гражданского населения.

Обучение украинских военных в рамках EUMAM Ukraine проводится на территории Евросоюза. К программе присоединились 24 страны-члена ЕС, которые предоставили учебные курсы и инструкторский состав.

С начала работы миссии подготовку прошли уже 100 тысяч украинских военнослужащих.

Читайте также:

Обучение проводится благодаря предоставлению оборудования ВСУ, финансируемому Европейским фондом мира.

Общий объем финансовой помощи миссии EUMAM Ukraine через этот фонд уже достиг 950 млн евро. Отдельный вклад в поддержку миссии внесла Норвегия, выделив 150 млн крон, что составляет около 14 млн евро.

Как писали Новини.LIVE, Москва отвергает призыв Евросоюза к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Там заявили, что пауза в войне якобы позволит Киеву укрепить свои позиции. В свою очередь, российская сторона настаивает на переговорах о будущей системе безопасности для Украины, России и европейских государств.

А на фоне серьезных перебоев с электроснабжением, отоплением и водоснабжением в Украине Евросоюз решил активировать специальный механизм экстренной поддержки. Он позволит оперативно привлечь финансирование для ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Европейский союз ВСУ Украина военные военная подготовка
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации