В Єкатеринбурзі палає гігантський склад після удару дронів

Пожежа на складі Wildberries в Єкатеринбурзі 7 серпня. Фото: соцмережі

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В Росії безпілотні літальні апарати завдали удару по логоцентру компанії Wildberries в Єкатеринбурзі вранці, 7 серпня. Унаслідок цього на території комплексу було проведено евакуацію 800 працівників і відвідувачів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з соцмереж, де росіяни масово опублікували фото та відео вибухів.

В Росії під атакою опинився ще один склад Wildberries

У російському Єкатеринбурзі атаки зазнав складський комплекс компанії Wildberries, внаслідок чого з приміщень довелося екстрено виводити 800 людей. За даними з місцевих пабліків та соцмереж, у будівлі проводилася повна евакуація персоналу після того, як туди влучили безпілотники.

Інтенсивна пожежа на складі. Фото: соцмережі

Пожежа на складі. Фото: соцмережі

Атакований об'єкт розташований на значній відстані від лінії фронту — локацію та український кордон розділяють понад 1700 кілометрів. Додаткових відомостей про ступінь руйнувань чи наявність травмованих у мережі поки що не наводять, однак свідки зазначають про повне виведення робочого складу з території постраждалого об'єкта.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ніч на 6 серпня безпілотники знову атакували Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", який входить до числа найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Після серії вибухів на території об'єкта виникла пожежа. За наявними даними, від початку 2026 року це вже щонайменше сьомий випадок займання на цьому підприємстві.

Раніше, вранці 4 серпня, Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, наслідки якої були зафіксовані одразу в кількох регіонах країни. Пошкоджень зазнали

Ще однією ціллю атаки у серпні став технологічний університет у Бєлгороді. За повідомленнями російських джерел, у цьому навчальному закладі здійснювали підготовку спеціалістів у сфері безпілотних систем і працювали над технологіями керування БпЛА.