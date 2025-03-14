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В яких країнах сталась найбільша кількість ДТП з вини українців

14 березня 2025 13:31
Карина Приходько - Редактор
ДТП за кордоном — де трапилось найбільше аварій з вини українців
Поліція в Польщі. Ілюстративне фото: the-warsaw
Карина Приходько - Редактор

За 2024 рік за кордоном трапилось на 5,32% більше дорожньо-транспортних пригод з вини українських водіїв, ніж 2023 року. Очолює рейтинг країн Польща.

Про це повідомили у Моторному транспортному страховому бюро України (МТСБУ).

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ДТП за кордоном з вини українців

У відомстві розповіли, що у 2024 році українські страхові компанії сплатили понад 50,5 млн євро страхового відшкодування потерпілим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном за міжнародними договорами страхування "Зелена картка". За цей час ними було врегульовано 15 926 справ, що на 5,32% більше ніж у 2023 році. 

Також у МТСБУ назвали країни з найбільшою кількістю врегульованих ДТП за участі українських водіїв:

  • Польща: 35,1% випадків (5503 справ), виплачено 11,12 млн євро;
  • Німеччина: 20% (3194 справ), 15,26 млн євро;
  • Румунія: 6,3% (1017 справ), 3,75 млн євро;
  • Чехія: 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро;
  • Італія: 4% (648 справ), 3,01 млн євро.
ДТП за кордоном
Кількість ДТП з вини українців за кордоном. Фото: МТСБУ

Нагадаємо, 3 березня у німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп. Внаслідок цього загинуло двоє людей та понад два десятки постраждали. 

Також ми писали, що у Гватемалі автобус впав із мосту висотою 35 метрів. Загинуло щонайменше 55 людей. 

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