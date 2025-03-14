ДТП за кордоном — де трапилось найбільше аварій з вини українців

Поліція в Польщі. Ілюстративне фото: the-warsaw

За 2024 рік за кордоном трапилось на 5,32% більше дорожньо-транспортних пригод з вини українських водіїв, ніж 2023 року. Очолює рейтинг країн Польща.

Про це повідомили у Моторному транспортному страховому бюро України (МТСБУ).

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ДТП за кордоном з вини українців

У відомстві розповіли, що у 2024 році українські страхові компанії сплатили понад 50,5 млн євро страхового відшкодування потерпілим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном за міжнародними договорами страхування "Зелена картка". За цей час ними було врегульовано 15 926 справ, що на 5,32% більше ніж у 2023 році.

Також у МТСБУ назвали країни з найбільшою кількістю врегульованих ДТП за участі українських водіїв:

Польща: 35,1% випадків (5503 справ), виплачено 11,12 млн євро;

Німеччина: 20% (3194 справ), 15,26 млн євро;

Румунія: 6,3% (1017 справ), 3,75 млн євро;

Чехія: 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро;

Італія: 4% (648 справ), 3,01 млн євро.

Кількість ДТП з вини українців за кордоном. Фото: МТСБУ

Нагадаємо, 3 березня у німецькому Мангеймі автівка в'їхала у натовп. Внаслідок цього загинуло двоє людей та понад два десятки постраждали.

Також ми писали, що у Гватемалі автобус впав із мосту висотою 35 метрів. Загинуло щонайменше 55 людей.