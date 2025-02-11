У Гватемалі через падіння автобуса з мосту загинули понад пів сотні людей

Автобус після аварії. Фото: AP

Уранці 10 лютого у Гватемалі пасажирський автобус, який прямував із міста Прогресо, упав із 35-метрової висоти мосту. Унаслідок цієї ДТП загинули понад пів сотні людей.

Про це повідомило видання AP.

Читайте також:

Смертельна аварія у Гватемалі

За словами представника муніципального пожежного департаменту міста Гватемали Карлоса Ернандеса, автобус зірвався вниз у брудний потік зі стічними водами, тому що на мосту Беліче зіткнувся із двома транспортними засобами та не впорався із керуванням. Через падіння транспортний засіб перевернувся, до того ж його наполовину затопило. Загинули щонайменше 55 людей: 53 виявили на місці автопригоди, а ще двоє померли в лікарні. Серед жертв є діти.

Автобус, який упав із мосту. Фото: AP

Президент Гватемали Бернандо Аревало оголосив День національної жалоби за загиблими. Також він наказав мобілізувати персонал Національної армії та CONRED, аби на місці надавати допомогу пораненим.

Нагадаємо, 7 лютого на Дніпропетровщині автобус, який перевозив працівників підприємства, врізався в дерево. Унаслідок аварії травмувалися 14 людей: водій і 13 пасажирів.

Також ми повідомляли, що наприкінці січня на Львівщині легковик зіткнувся з автобусом. Водій автомобіля та троє його пасажирів загинули, а керманич і один із пасажирів автобуса потрапили до лікарні.