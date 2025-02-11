В Гватемале из-за падения автобуса с моста погибли более полусотни человек

Автобус после аварии после аварии. Фото: AP

Утром 10 февраля в Гватемале пассажирский автобус, следовавший из города Прогресо, упал с 35-метровой высоты моста. В результате этого ДТП погибли более полусотни человек.

Об этом сообщило издание AP.

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По словам представителя муниципального пожарного департамента города Гватемалы Карлоса Эрнандеса, автобус сорвался вниз в грязный поток со сточными водами, потому что на мосту Беличе столкнулся с двумя транспортными средствами и не справился с управлением. Из-за падения транспортное средство перевернулось, к тому же его наполовину затопило. Погибли по меньшей мере 55 человек: 53 обнаружили на месте ДТП, а еще двое умерли в больнице. Среди жертв есть дети.

Автобус, который упал с моста. Фото: AP

Президент Гватемалы Бернандо Аревало объявил День национального траура по погибшим. Также он приказал мобилизовать персонал Национальной армии и CONRED, чтобы на месте оказывать помощь раненым.

Напомним, 7 февраля на Днепропетровщине автобус, который перевозил работников предприятия, врезался в дерево. В результате аварии травмировались 14 человек: водитель и 13 пассажиров.

Также мы сообщали, что в конце января на Львовщине легковушка столкнулась с автобусом. Водитель автомобиля и трое его пассажиров погибли, а водитель и один из пассажиров автобуса попали в больницу.