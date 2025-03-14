ДТП за границей — где произошло больше всего аварий по вине украинцев

Полиция в Польше. Иллюстративное фото: the-warsaw

За 2024 год за границей произошло на 5,32% больше дорожно-транспортных происшествий по вине украинских водителей, чем в 2023 году. Возглавляет рейтинг стран Польша.

Об этом сообщили в Моторном транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).

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ДТП за границей по вине украинцев

В ведомстве рассказали, что в 2024 году украинские страховые компании выплатили более 50,5 млн евро страхового возмещения пострадавшим в ДТП по вине украинских водителей за границей по международным договорам страхования "Зеленая карта". За это время ими было урегулировано 15 926 дел, что на 5,32% больше чем в 2023 году.

Также в МТСБУ назвали страны с наибольшим количеством урегулированных ДТП с участием украинских водителей:

Польша: 35,1% случаев (5503 дел), выплачено 11,12 млн евро;

Германия: 20% (3194 дел), 15,26 млн евро;

Румыния: 6,3% (1017 дел), 3,75 млн евро;

Чехия: 6,1% (977 дел), 3,01 млн евро;

Италия: 4% (648 дел), 3,01 млн евро.

Количество ДТП по вине украинцев за рубежом. Фото: МТСБУ

Напомним, 3 марта в немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу. В результате этого погибли два человека и более двух десятков пострадали.

Также мы писали, что в Гватемале автобус упал с моста высотой 35 метров. Погибли по меньшей мере 55 человек.