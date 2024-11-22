Ракета "Орешнік" — в ГУР розповіли, чи буде серійне виробництво в РФ

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

В Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що Росія може взятись за серійне виробництво нового ракетного комплексу. Це може стати серйозною загрозою для України.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у коментарі "Ми-Україна" у п'ятницю, 22 листопада.

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За словами Скібіцького, Україна наразі детально вивчає все, що пов'язано з новою російською ракетою. Йдеться про систему "Орешнік".

"Ми відстежували всі попередні випробування. Мінімум три випробування було цієї ракети. Їх проводили на полігонах", — зазначив Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що є небезпека запуску масового виробництва такої зброї. Скібіцький припускає, що Росії може це вдатись.

"Це загроза. Загроза тим, що в Росії може з'явитись у серійному виробництві новий ракетний комплекс", — додав він.

Нагадаємо, РФ випустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності по Україні. Президент Росії Володимир Путін заявив, що це була гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх повідомила, що "Орєшнік" є експериментальною ракетою середньої дальності. Цю балістику створили на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".