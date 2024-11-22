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В ГУР сообщили, будет ли РФ серийно производить ракеты "Орешник"

22 ноября 2024 21:35
Ольга Антоновская - редактор
Ракета "Орешник" — в ГУР рассказали, будет ли серийное производство в РФ
Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предположили, что Россия может приступить к серийному производству нового ракетного комплекса. Это может оказаться серьезной угрозой для Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий в комментарии "Мы-Украина" в пятницу, 22 ноября.

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По словам Скибицкого, Украина подробно изучает все, что связано с новой российской ракетой. Речь идет о системе "Орешник".

"Мы отслеживали все предварительные испытания. Минимум три испытания были этой ракеты. Их проводили на полигонах", — отметил Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что существует опасность запуска массового производства такого оружия. Скибицкий предполагает, что Россия может это сделать.

"Это угроза. Угроза в том, что в России может появиться в серийном производстве новый ракетный комплекс", — добавил он.

Напомним, РФ выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Заместитель представителя Пентагона Сабрин Сингх сообщила, что "Орешник" является экспериментальной ракетой средней дальности. Эту баллистику создали на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

разведка оружие ракета война в Украине ГУР Россия

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