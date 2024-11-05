В Google пояснили публікацію карт оборонних позицій ЗСУ

Пошук у Google. Фото: Unsplash

Супутникові знімки, на яких зображено оборонну інфраструктуру України, були опубліковані оновлені карти Google. Вони були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

Про це повідомила пресслужба Google в коментарі Економічній правді у вівторок, 5 листопада.

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"Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел — ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами", — повідомили у Google.

Нагадаємо, що після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури. При цьому компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками тільки після публічного розголосу.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки", — повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.

Раніше ми писали, що на мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем.

Нагадуємо, Новини.LIVE писали, що засновник Monobank Олег Гороховський розповів деталі про скандал у 2019 році, коли інтерв'ю з ним проілюстрували картою України без Криму.