В Росії Google оштрафували на два ундецильйони рублів

Співробітники в офісі Google. Фото ілюстративне: Fokkema and Partners

У Російській Федерації суд ухвалив рішення про стягнення з технологічної компанії Google штрафу у розмірі двох ундецильйонів рублів. Це більше, ніж уся сума грошей, які існують на Землі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські державні телеканали вимагали від американської корпорації Google 2 ундеціліони рублів за блокування їхніх акаунтів на відеохостингу YouTube. Така сума штрафу розглядалася на засіданні російського суду 28 жовтня.

Раніше російський суд ухвалив, що Google, якому належить YouTube, має відновити видалені облікові записи російських ЗМІ. У разі відмови виплачувати неустойку. За кожен день невиконання цього рішення нараховується штраф у 100 тисяч рублів, сума збільшується вдвічі щотижня до виконання рішення без обмеження загального розміру штрафу.

Призначена російським судом сума виглядає наступним чином: 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублів. За приблизними розрахунками, це в 217 квінтильйонів разів перевищує всю суму грошей, яка існує у світі. Цього російському суду виявилося мало: сума буде подвоюватися щотижня у разі несплати.

Раніше ми повідомляли, що пошукова система Google заблокувала реєстрацію нових користувачів з Росії. Система повідомляє користувача про неможливість використання російського номеру телефона під час реєстрації.

Також акаунти російських користувачів були деактивовані на рекламній платформі AdSense. Блогери з Росії почали отримувати сповіщення про це на свої електронні пошти від служби Google Payments.