В России Google оштрафовали на два ундецильона рублей

Сотрудники в офисе Google. Фото иллюстративное: Fokkema and Partners

В Российской Федерации суд принял решение о взыскании с технологической компании Google штрафа в размере двух ундециллионов рублей. Это больше, чем вся сумма денег, существующих на Земле.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Google оштрафовали на невозможную сумму

Российские государственные телеканалы требовали от американской корпорации Google 2 ундецилиона рублей за блокировку их аккаунтов на видеохостинге YouTube. Такая сумма штрафа рассматривалась на заседании российского суда 28 октября.

Ранее российский суд постановил, что Google, которому принадлежит YouTube, должен восстановить удаленные аккаунты российских СМИ. В случае отказа выплачивать неустойку. За каждый день невыполнения этого решения начисляется штраф в 100 тысяч рублей, сумма увеличивается в два раза еженедельно до исполнения решения без ограничения общего размера штрафа.

Назначенная российским судом сумма выглядит следующим образом: 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей. По приблизительным расчетам, это в 217 квинтиллион раз превышает всю сумму денег, которая существует в мире. Этому российскому суду оказалось мало: сумма будет удваиваться еженедельно в случае неуплаты.

Ранее мы сообщали, что поисковая система Google заблокировала регистрацию новых пользователей из России. Система уведомляет пользователя о невозможности использования российского номера телефона при регистрации.

Также аккаунты российских пользователей были деактивированы на рекламной платформе AdSense. Блогеры из России начали получать оповещения об этом на свои электронные почты от службы Google Payments.