Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В России Google оштрафовали на сумму, которую невозможно собрать arrow

В России Google оштрафовали на сумму, которую невозможно собрать

29 октября 2024 13:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В России Google оштрафовали на два ундецильона рублей
Сотрудники в офисе Google. Фото иллюстративное: Fokkema and Partners
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Российской Федерации суд принял решение о взыскании с технологической компании Google штрафа в размере двух ундециллионов рублей. Это больше, чем вся сумма денег, существующих на Земле.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Google оштрафовали на невозможную сумму

Российские государственные телеканалы требовали от американской корпорации Google 2 ундецилиона рублей за блокировку их аккаунтов на видеохостинге YouTube. Такая сумма штрафа рассматривалась на заседании российского суда 28 октября.

Ранее российский суд постановил, что Google, которому принадлежит YouTube, должен восстановить удаленные аккаунты российских СМИ. В случае отказа выплачивать неустойку. За каждый день невыполнения этого решения начисляется штраф в 100 тысяч рублей, сумма увеличивается в два раза еженедельно до исполнения решения без ограничения общего размера штрафа.

Назначенная российским судом сумма выглядит следующим образом: 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей. По приблизительным расчетам, это в 217 квинтиллион раз превышает всю сумму денег, которая существует в мире. Этому российскому суду оказалось мало: сумма будет удваиваться еженедельно в случае неуплаты.

Ранее мы сообщали, что поисковая система Google заблокировала регистрацию новых пользователей из России. Система уведомляет пользователя о невозможности использования российского номера телефона при регистрации.

Также аккаунты российских пользователей были деактивированы на рекламной платформе AdSense. Блогеры из России начали получать оповещения об этом на свои электронные почты от службы Google Payments.

суд штраф Google Россия YouTube

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

21:48 Тысяча от Зеленского — в правительстве назвали цель зимних выплат

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре