В Google объяснили публикацию карт оборонных позиций ВСУ

Поиск в Google. Фото: Unsplash

Спутниковые снимки, на которых изображена оборонная инфраструктура Украины, были опубликованы обновленные карты Google. Они были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

Об этом сообщила пресс-служба Google в комментарии Экономической правде во вторник, 5 ноября.

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Оборонные позиции Украины в Google

"Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", — сообщили в Google.

Напомним, что после обновления карт Google появились многочисленные снимки украинской оборонной инфраструктуры. При этом компания согласилась решить вопрос со снимками только после публичной огласки.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не к этому. Россияне уже активно разгоняют эти снимки", — сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко.

После этого, по словам Коваленко, представители Google заявили, что уже работают над поправкой ситуации со снимками размещения военных систем Украины.

Ранее мы писали, что на картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем.

Напомним, Новини.LIVE писали, что основатель Monobank Олег Гороховский рассказал детали о скандале в 2019 году, когда интервью с ним проиллюстрировали картой Украины без Крыма.