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У Google опублікували знімки позицій ЗСУ — реакція РНБО

3 листопада 2024 14:19
Галина Шподарева - редактор
Google розсекретив позиції ЗСУ — що відомо
ЗСУ на позиціях на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Галина Шподарева - редактор

На мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. В компанії вже відреагували та намагаються виправити ситуацію. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 3 листопада.

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Допис керівника ЦПД
Допис керівника ЦПД. Фото: скриншот

Google виклав знімки позицій ЗСУ

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)", — написав Андрій Коваленко. 

За словами керівника ЦПД РНБО, не відразу, але з представниками компанії вдалося зв'язатися і вони пообіцяли виправити ситуацію. 

Також розробляється алгоритм оперативного розв'язання подібних проблем у майбутньому. 

Допис Андрія Коваленка
Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. 

Раніше Новини.LIVE писали, що засновник Monobank Олег Гороховський розповів деталі про скандал у 2019 році, коли інтерв'ю з ним проілюстрували картою України без Криму

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