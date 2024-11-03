Google розсекретив позиції ЗСУ — що відомо

ЗСУ на позиціях на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. В компанії вже відреагували та намагаються виправити ситуацію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 3 листопада.

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Допис керівника ЦПД. Фото: скриншот

Google виклав знімки позицій ЗСУ

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)", — написав Андрій Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, не відразу, але з представниками компанії вдалося зв'язатися і вони пообіцяли виправити ситуацію.

Також розробляється алгоритм оперативного розв'язання подібних проблем у майбутньому.

Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

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