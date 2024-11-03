Google рассекретил позиции ВСУ — что известно

В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО
На картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем. В компании уже отреагировали и пытаются исправить ситуацию.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 3 ноября.
Google выложил снимки позиций ВСУ
"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых раскрывает размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал Андрей Коваленко.
По словам руководителя ЦПИ СНБО, не сразу, но с представителями компании удалось связаться, и они пообещали исправить ситуацию.
Также разрабатывается алгоритм оперативного решения подобных проблем в будущем.
Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко пояснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
Ранее Новини.LIVE писали, что основатель Monobank Олег Гороховский рассказал детали о скандале в 2019 году, когда интервью с ним проиллюстрировали карту Украины без Крыма.
Читайте Новини.LIVE!