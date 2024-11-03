Google рассекретил позиции ВСУ — что известно

ВСУ на позициях на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем. В компании уже отреагировали и пытаются исправить ситуацию.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 3 ноября.

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Сообщение руководителя ЦПИ. Фото: скриншот

Google выложил снимки позиций ВСУ

"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых раскрывает размещение наших военных систем (не буду уточнять)", — написал Андрей Коваленко.

По словам руководителя ЦПИ СНБО, не сразу, но с представителями компании удалось связаться, и они пообещали исправить ситуацию.

Также разрабатывается алгоритм оперативного решения подобных проблем в будущем.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко пояснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE писали, что основатель Monobank Олег Гороховский рассказал детали о скандале в 2019 году, когда интервью с ним проиллюстрировали карту Украины без Крыма.