Естонія допомагатиме Україні і до, і після припинення вогню — глава Міноборони Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ERR

Під час Мюнхенської безпекової конференції міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна й надалі надаватиме допомогу Україні, як військову, так і цивільну. Також естонська сторона готова брати участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України.

Про це пише Укрінформ.

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За словами Певкура, підтримка України вже закладена у стратегічне планування Естонії на найближчі три роки. Він наголосив, що якщо буде необхідність продовження цієї підтримки, Таллінн готовий це зробити.

"Наша допомога Україні буде тривати стільки, скільки потрібно. Ми вже домовилися про наступні три роки. Отже, цей рік плюс ще два, так що це закріплено (в плануванні. — Ред.). І якщо потрібно буде продовжувати, ми готові продовжувати, з нашого боку це цілком зрозуміло", — сказав міністр.

Очільник оборонного відомства Естонії підкреслив, що Естонія не обмежується лише військовою допомогою, а також активно підтримує Україну в цивільному секторі. Це питання навіть не стоїть на порядку денному — допомога буде продовжуватися за будь-яких обставин, навіть після завершення війни.

"Навіть коли якоїсь миті настане мир, тоді все одно потрібно буде продовжувати допомагати Україні", — наголосив естонський політик.

Відповідаючи на запитання щодо можливої участі естонських військових у міжнародній миротворчій місії, Певкур зазначив, що поки що говорити про це зарано. Спочатку необхідно дочекатися мирних переговорів і зрозуміти, якою буде їхня кінцева угода.

Він також висловив занепокоєння, що навіть після потенційних домовленостей Росія може залишити на окупованих територіях значні сили, що фактично не дозволить забезпечити справжній мир.

"Бо якщо після мирних переговорів росіяни все ще залишатимуть угруповання на рівні 600 тисяч військових, це означатиме, що українці самі будуть змушені тримати на лінії припинення вогню усі свої сили. Це означатиме, що насправді це ніяка не мирна угода, адже на лінії зіткнення все ще буде мільйон військових", — зауважив Певкур.

Глава Міноборони Естонії сказав, що естонська сторона готова брати участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Водночас він вважає, що найефективнішим механізмом захисту України є її членство в Північноатлантичному альянсі.

Раніше голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія підтримує Україну на шляху до членства в Євросоюзі. Також він сказав, що російська агресія — не лише проблема України, а набагато глобальніша.