Эстония будет помогать Украине и до, и после прекращения огня — глава Минобороны Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: ERR

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна и в дальнейшем будет оказывать помощь Украине, как военную, так и гражданскую. Также эстонская сторона готова участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом пишет Укринформ.

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Эстония продолжит поддержку Украины

По словам Певкура, поддержка Украины уже заложена в стратегическое планирование Эстонии на ближайшие три года. Он подчеркнул, что если будет необходимость продолжения этой поддержки, Таллинн готов это сделать.

"Наша помощь Украине будет продолжаться столько, сколько нужно. Мы уже договорились о следующих трех годах. Итак, этот год плюс еще два, так что это закреплено (в планировании. — Ред.). И если нужно будет продолжать, мы готовы продолжать, с нашей стороны это вполне понятно", — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Эстонии подчеркнул, что Эстония не ограничивается только военной помощью, а также активно поддерживает Украину в гражданском секторе. Этот вопрос даже не стоит на повестке дня — помощь будет продолжаться при любых обстоятельствах, даже после завершения войны.

"Даже когда в какой-то момент наступит мир, тогда все равно нужно будет продолжать помогать Украине", — подчеркнул эстонский политик.

Отвечая на вопрос о возможном участии эстонских военных в международной миротворческой миссии, Певкур отметил, что пока говорить об этом рано. Сначала необходимо дождаться мирных переговоров и понять, каким будет их конечное соглашение.

Он также выразил обеспокоенность, что даже после потенциальных договоренностей Россия может оставить на оккупированных территориях значительные силы, что фактически не позволит обеспечить настоящий мир.

"Потому что если после мирных переговоров россияне все еще будут оставлять группировки на уровне 600 тысяч военных, это означает, что украинцы сами будут вынуждены держать на линии прекращения огня все свои силы. Это будет означать, что на самом деле это никакое не мирное соглашение, ведь на линии соприкосновения все еще будет миллион военных", — отметил Певкур.

Глава Минобороны Эстонии указал, что эстонская сторона готова участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. В то же время он считает, что самым эффективным механизмом защиты Украины является ее членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе. Также он сказал, что российская агрессия — не только проблема Украины, а гораздо более глобальная.