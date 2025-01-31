В Естонії горів ресторан із назвою Slava Ukrainа — поліція провадить розслідування

Ресторан Slava Ukrainа. Фото: ERR

В Естонії цієї ночі загорівся ресторан із назвою Slava Ukrainа. Пожежу вдалося швидко загасити, одній людині було надано медичну допомогу.

Про це пише естонське видання ERR у п'ятницю, 31 січня.

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Повідомляється, що ця подія сталася цієї ночі у столиці країни, Таллінні. Загоряння швидко загасили. З другого поверху врятували одну людину, яку відразу оглянули медики.

Речниця поліції заявила, що, за попередніми даними, заклад підпалили. Наразі справу кваліфікають справу розслідують як порушення та знищення майна.

Власник ресторану Мартін Март Луїк також переконаний, що це був умисний підпал. Він також назвав цей вчинок "акцією проти України".

Пошкоджена будівля ресторану Slava Ukrainа. Фото: ERR

Співробітник поліції біля ресторану. Фото: ERR

Ресторан Slava Ukrainа після пожежі. Фото: ERR

Раніше ми повідомляли, що у Печерському районі Києва вранці 29 січня спалахнула пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky.

Нагадуємо, що в міжнародному аеропорту Кімхе, розташованому в південнокорейському місті Пусан, загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan.