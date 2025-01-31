В Эстонии горел ресторан с названием Slava Ukrainа - полиция проводит расследование

В Эстонии горел ресторан с названием Slava Ukrainа — что известно
В Эстонии этой ночью загорелся ресторан с названием Slava Ukrainа. Пожар удалось быстро потушить, одному человеку была оказана медицинская помощь.
Об этом пишет эстонское издание ERR в пятницу, 31 января.
В Таллине подожгли украинский ресторан
Сообщается, что это происшествие произошло этой ночью в столице страны, Таллинне. Возгорание быстро потушили. Со второго этажа спасли одного человека, которого сразу осмотрели медики.
Пресс-секретарь полиции заявила, что, по предварительным данным, заведение подожгли. Сейчас дело квалифицируют дело расследуют как нарушение и уничтожение имущества.
Владелец ресторана Мартин Март Луик также убежден, что это был умышленный поджог. Он также назвал этот поступок "акцией против Украины".
Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева утром 29 января вспыхнул пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky.
Напоминаем, что в международном аэропорту Кимхе, расположенном в южнокорейском городе Пусан, загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan.
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