В Эстонии горел ресторан с названием Slava Ukrainа - полиция проводит расследование

Ресторан Slava Ukrainа. Фото: ERR

В Эстонии этой ночью загорелся ресторан с названием Slava Ukrainа. Пожар удалось быстро потушить, одному человеку была оказана медицинская помощь.

Об этом пишет эстонское издание ERR в пятницу, 31 января.

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Сообщается, что это происшествие произошло этой ночью в столице страны, Таллинне. Возгорание быстро потушили. Со второго этажа спасли одного человека, которого сразу осмотрели медики.

Пресс-секретарь полиции заявила, что, по предварительным данным, заведение подожгли. Сейчас дело квалифицируют дело расследуют как нарушение и уничтожение имущества.

Владелец ресторана Мартин Март Луик также убежден, что это был умышленный поджог. Он также назвал этот поступок "акцией против Украины".

Поврежденное здание ресторана Slava Ukrainа. Фото: ERR

Сотрудник полиции возле ресторана. Фото: ERR

Ресторан Slava Ukrainа после пожара. Фото: ERR

Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева утром 29 января вспыхнул пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky.

Напоминаем, что в международном аэропорту Кимхе, расположенном в южнокорейском городе Пусан, загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan.