В Еквадорі оголосили надзвичайний стан через втечу з в'язниці лідера злочинного угруповання

Лідер злочинного угруповання "Лос Чонерос" Масіяс Вільямар. Фото: REUTERS

В Еквадорі оголосили надзвичайний стан на 60 днів. Його запровадили через втечу з в'язниці лідера злочинного угрупування "Лос Чонерос" Масіяса Вільямара по кличці Фіто. Правопорушників підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни.

Про це повідомляє BBC.

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Камера Вільямара розташована в тій частині в'язниці міста Гуаякіль, яку теоретично мали би охороняти особливо ретельно.

Президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на два місяці. Зокрема, це передбачає тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

За його словами, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

Редактор видання в Латинській Америці Ванесса Бушшлютер розповіла, що "Лос Чонерос" фактично контролюють більшу частину Регіональної в'язниці в Гуаякіле, де перебував їх лідер.

"Наркотерористичні угрупування хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не будемо вести перемовини з терористами і ми не заспокоїмося, поки не відновимо мир в країні", — заявив Нобоа.

BBC нагадує, що 35-річний Даніель Нобоа переміг на президентських виборах в жовтні минулого року. Під час передвиборчої кампанії було вбито одного з кандидатів, колишнього журналіста і борця з мафією Фернандо Вільявісенсіо. У злочині підозрюють "Лос Чонерос".

В еквадорській поліції розповіли, що відсутність Фіто в камері помітили в неділю, 7 січня. Його шукали по всьому крилу в'язниці, однак не знайшли. Наразі невідомо, чи втік лідер "Лос Чонерос", чи ховається на території великого тюремного комплексу.

За словами керівника поліції, Фіто шукали і шукають сотні поліцейських.

Нагадаємо, в Еквадорі поліцейські врятували британського консула Коліна Армстронга, якого раніше було викрадено мексиканським наркокартелем. Наразі дипломату нічого не загрожує.

Також ми писали, що озброєні злочинці під час прямого ефіру вдерлися до студії громадського телеканалу в Еквадорі та взяли працівників у заручники. Місцева влада заявляє про серію нападів по всій країні з використанням вибухівки та викраденням людей.