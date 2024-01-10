В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки

Лидер преступной группировки "Лос Чонерос" Массияс Уильямар. Фото: REUTERS

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение на 60 дней. Его ввели из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки "Лос Чонерос" Массияса Уильямара по кличке Фито. Правонарушители подозреваются в убийстве кандидата в президенты страны.

Об этом сообщает BBC.

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Камера Уильямара расположена в той части тюрьмы города Гуаякиль, которую теоретически должны охранять особенно тщательно.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на два месяца. В частности, это предполагает временный запрет на публичные собрания в комендантский час.

По его словам, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Редактор издания в Латинской Америке Ванесса Бушшлютер рассказала, что "Лос Чонерос" фактически контролируют большую часть региональной тюрьмы в Гуаякиле, где находился их лидер.

"Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране", — заявил Нобоа.

BBC напоминает, что 35-летний Даниэль Нобоа одержал победу на президентских выборах в октябре прошлого года. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио. В преступлении подозревают "Лос Чонерос".

В эквадорской полиции рассказали, что отсутствие Фито в камере было замечено в воскресенье, 7 января. Его искали по всему крылу тюрьмы, но не нашли. Пока неизвестно, сбежал ли лидер "Лос Чонерос" или скрывается на территории большого тюремного комплекса.

По словам руководителя полиции, Фито искали и ищут сотни полицейских.

Напомним, в Эквадоре полицейские спасли британского консула Колина Армстронга, который ранее был похищен мексиканским наркокартелем. Сейчас дипломату ничего не угрожает.

Также мы писали, что вооруженные преступники во время прямого эфира ворвались в студию общественного телеканала в Эквадоре и взяли работников в заложники. Местные власти заявляют о серии нападений по всей стране с использованием взрывчатки и похищения людей.