Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки arrow

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки

10 января 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки
Лидер преступной группировки "Лос Чонерос" Массияс Уильямар. Фото: REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение на 60 дней. Его ввели из-за побега из тюрьмы лидера преступной группировки "Лос Чонерос" Массияса Уильямара по кличке Фито. Правонарушители подозреваются в убийстве кандидата в президенты страны.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Чрезвычайное положение в Эквадоре

Камера Уильямара расположена в той части тюрьмы города Гуаякиль, которую теоретически должны охранять особенно тщательно.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на два месяца. В частности, это предполагает временный запрет на публичные собрания в комендантский час.

По его словам, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Редактор издания в Латинской Америке Ванесса Бушшлютер рассказала, что "Лос Чонерос" фактически контролируют большую часть региональной тюрьмы в Гуаякиле, где находился их лидер.

"Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране", — заявил Нобоа.

BBC напоминает, что 35-летний Даниэль Нобоа одержал победу на президентских выборах в октябре прошлого года. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио. В преступлении подозревают "Лос Чонерос".

В эквадорской полиции рассказали, что отсутствие Фито в камере было замечено в воскресенье, 7 января. Его искали по всему крылу тюрьмы, но не нашли. Пока неизвестно, сбежал ли лидер "Лос Чонерос" или скрывается на территории большого тюремного комплекса.

По словам руководителя полиции, Фито искали и ищут сотни полицейских.

Напомним, в Эквадоре полицейские спасли британского консула Колина Армстронга, который ранее был похищен мексиканским наркокартелем. Сейчас дипломату ничего не угрожает.

Также мы писали, что вооруженные преступники во время прямого эфира ворвались в студию общественного телеканала в Эквадоре и взяли работников в заложники. Местные власти заявляют о серии нападений по всей стране с использованием взрывчатки и похищения людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме