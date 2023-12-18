В Італії знесли будівлю, пов'язану з мафією — вражаюче відео

Палаццо Мангерука в Італії. Фото: скриншот з відео

В Італії підірвали будівлю, конфісковану у впливової калабрійської мафії "Ндрангета", за допомогою 400 кг вибухівки. Влада продемонструвала це, як символ боротьби держави з організованою злочинністю.

Про це повідомляє ANSA.

Читайте також:

Підрив будівлі мафії в Італії

Як відомо, на півдні Італії, у Калабрії, підірвали будівлю площею шість тисяч квадратних метрів, яка була конфіскована у місцевої мафії "Ндрангета" ще у 2007 році. Для цього використали 400 кілограмів тротилу.

З того часу в шестиповерховому будинку розташовувалася меблева фабрика. У 2012 році будинок перейшов у розпорядження держскарбниці і не використовувався, його спорудження визнали незаконним.

Місцева влада вирішила знести "символ мафії" та побудувати замість нього автокемпінг на 35 місць.

Нагадаємо, наприкінці листопада італійський суд засудив понад 200 членів злочинних угруповань до 2200 років ув'язнення. Це сталося в рамках найбільшого судового процесу над мафією, який відбувся в країні за три десятиліття.