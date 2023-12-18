В Италии снесли здание, связанное с мафией — впечатляющее видео
В Италии взорвали здание, конфискованное у влиятельной калабрийской мафии "Ндрангета", с помощью 400 кг. взрывчатки. Власти продемонстрировали это как символ борьбы с организованной преступностью.
Об этом сообщает ANSA.
Подрыв здания мафии в Италии
Как известно, на юге Италии, в Калабрии, взорвали здание площадью в шесть тысяч квадратных метров, которое было конфисковано у местной мафии "Ндрангета" еще в 2007 году. Для этого использовали 400 кг тротила.
С этого времени в шестиэтажном доме располагалась мебельная фабрика. В 2012 году здание перешло в распоряжение госказны и не использовалось, его сооружение сочли незаконным.
Местные власти решили снести "символ мафии" и построить вместо него автокемпинг на 35 мест.
Напомним, в конце ноября итальянский суд приговорил более 200 членов преступных группировок к 2200 годам заключения. Это произошло в рамках величайшего судебного процесса над мафией, который состоялся в стране за три десятилетия.
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