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В Италии снесли здание, связанное с мафией — впечатляющее видео

18 декабря 2023 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Италии снесли здание, связанное с мафией — впечатляющее видео
Палаццо Мангерука в Италии. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Италии взорвали здание, конфискованное у влиятельной калабрийской мафии "Ндрангета", с помощью 400 кг. взрывчатки. Власти продемонстрировали это как символ борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщает ANSA.

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Как известно, на юге Италии, в Калабрии, взорвали здание площадью в шесть тысяч квадратных метров, которое было конфисковано у местной мафии "Ндрангета" еще в 2007 году. Для этого использовали 400 кг тротила.

С этого времени в шестиэтажном доме располагалась мебельная фабрика. В 2012 году здание перешло в распоряжение госказны и не использовалось, его сооружение сочли незаконным.

Местные власти решили снести "символ мафии" и построить вместо него автокемпинг на 35 мест.

Напомним, в конце ноября итальянский суд приговорил более 200 членов преступных группировок к 2200 годам заключения. Это произошло в рамках величайшего судебного процесса над мафией, который состоялся в стране за три десятилетия.

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