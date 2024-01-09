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Напад у прямому ефірі — в Еквадорі озброєні злочинці взяли ведучих телеканалу в заручники

9 січня 2024 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Напад у прямому ефірі — в Еквадорі озброєні злочинці взяли ведучих телеканалу в заручники
Збройний напад в прямому ефірі в Еквадорі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Озброєні злочинці під час прямого ефіру вдерлися до студії громадського телеканалу в Еквадорі та взяли працівників у заручники. Місцева влада заявляє про серію нападів по всій країні з використанням вибухівки та викраденням людей. 

Про це повідомляє  Associated Press.

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Напад в Еквадорі в прямому ефірі

Зазначається, що в місті Гуаякіль озброєні автоматами чоловіки в масках взяли в заручники працівників телеканалу TC Television. Сталося це під час прямого ефіру. Злочинці кричали, що мають бомби, а на тлі було чути постріли.

Після захоплення студії телеканал транслював події протягом ще близько 15 хвилин. Люди лежали на підлозі, один із заручників благав нападників не стріляти.

Президент Еквадору Даніель Нобоа, відреагувавши на захоплення заручників, ввів в країні режим "внутрішнього збройного конфлікту".

У понеділок, 8 січня, лідер країни оголосив про режим надзвичайної ситуації та встановив комендантську годину по Еквадору. Це пов'язано з втечею з в'язниці одного з найвідоміших злочинців країни, лідера банди Los Choneros Адольфо Масіяса Вільямара, що відомий як Фіто. Він відбував 34-річний термін за торгівлю наркотиками та вбивство.

Своєю чергою, злочинці взяли в заручники кількох поліцейських та передали через них за допомогою відео послання президенту Еквадору.

Нагадаємо, що у Словаччині правоохоронці заарештували чоловіка, який погрожував вдатися до стрілянини, аналогічній празькій. Він повідомив про це поліції, зателефонувавши у службу безпеки.

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