Нападение в прямом эфире — в Эквадоре вооруженные преступники взяли ведущих телеканала в заложники

Вооруженное нападение в прямом эфире в Эквадоре. Фото: скриншот

Вооруженные преступники во время прямого эфира ворвались в студию общественного телеканала в Эквадоре и взяли работников в заложники. Местные власти заявляют о серии нападений по всей стране с использованием взрывчатки и похищениями людей.

Об этом сообщает Associated Press.

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Нападение в Эквадоре в прямом эфире

Отмечается, что в Гуаякиле вооруженные автоматами мужчины в масках взяли в заложники работников телеканала TC Television. Произошло это во время прямого эфира. Преступники кричали, что у них есть бомбы, а на фоне были слышны выстрелы.

После захвата студии телеканал транслировал события еще около 15 минут. Люди лежали на полу, один из заложников умолял нападающих не стрелять.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа, отреагировав на захват заложников, ввел в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта".

В понедельник, 8 января, лидер страны объявил о режиме чрезвычайной ситуации и установил комендантский час по Эквадору. Это связано с бегством из тюрьмы одного из самых известных преступников страны, лидера банды Los Choneros Адольфо Массияса Уильямара, известного как Фито. Он отбывал 34-летний срок торговли наркотиками и убийства.

В свою очередь, преступники взяли в заложники нескольких полицейских и передали через них посредством видео послание президенту Эквадора.

Напомним, что в Словакии правоохранители арестовали мужчину, который угрожал прибегнуть к стрельбе, аналогичной пражской. Он сообщил об этом полиции, позвонив по телефону в службу безопасности.