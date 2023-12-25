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Хотів "як у Празі" — у Словаччині заарештували чоловіка, який погрожував стріляниною

25 грудня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хотів "як у Празі" — у Словаччині заарештували чоловіка, який погрожував стріляниною
Поліцейський на тлі Карлового університету в Празі. Фото: seznamzpravy.cz
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Словаччині правоохоронці заарештували чоловіка, який погрожував вдатися до стрілянини аналогічній празькій. Він повідомив про це поліцію, зателефонувавши у службу безпеки.

Про це повідомляє BBC News.

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Зазначається, що чоловік віком 64 років, який проживає у словацькому місті Жиліна, розповів поліції про наміри влаштувати масове вбивство.

Незабаром після повідомлення до нього навідалися озброєні правоохоронці, які заарештували зловмисника.

"Тепер йому загрожує судове переслідування за поширення загальної тривоги, що передбачає максимальне покарання у вигляді двох років позбавлення волі", — йдеться в матеріалі.

У виданні повідомили про аналогічні випадки з затриманням людей правоохоронцями. Так, нещодавно чоловік зателефонував до служби екстреної допомоги й повідомив, що хоче купити зброю й влаштувати подібну стрілянину. Ще одного затримали після погроз вбити свою родину, у чоловіка знайшли зареєстровану зброю. Також було повідомлення про те, що чоловік погрожував своїм сусідам розправою, щоправда, зброї в нього не виявили.

Нагадаємо, що на філософському факультеті Карлового університету в столиці Чехії сталася стрілянина. 24-річного чоловіка, який її розпочав, звуть Давид Козак. Внаслідок нападу він вбив 15 людей та поранив ще 25.

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