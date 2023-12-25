Хотел "как в Праге" — в Словакии арестовали мужчину, который угрожал стрельбой

Полицейский на фоне Карлового университета в Праге. Фото: zoznamzpravy.cz

В Словакии правоохранители арестовали мужчину, который угрожал прибегнуть к стрельбе аналогичной пражской. Он сообщил об этом полиции, позвонив в службу безопасности.

Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что мужчина в возрасте 64 лет, проживающий в словацком городе Жилина, рассказал полиции о намерениях устроить массовое убийство.

Вскоре после сообщения его посетили вооруженные правоохранители, арестовавшие злоумышленника.

"Теперь ему грозит судебное преследование за распространение общей тревоги, предусматривающее максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы", — говорится в материале.

В издании сообщили об аналогичных случаях с задержанием людей правоохранителями. Так, недавно мужчина позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что хочет купить оружие и устроить подобную стрельбу. Еще одного задержали после угроз убить свою семью, у мужчины нашли зарегистрированное оружие. Также было сообщение о том, что мужчина угрожал своим соседям расправой, правда оружия у него не обнаружили.

Напомним, что на философском факультете Карлового университета в столице Чехии произошла стрельба. Начавшего ее 24-летнего мужчину зовут Давид Козак. В результате нападения он убил 15 человек и ранил еще 25 человек.