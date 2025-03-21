Росія атакувала Запорізький район — зросла кількість поранених

Пожежа внаслідок атаки по Запорізькому району. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі триває ліквідація наслідків від російського удару керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу там виникли масштабні пожежі та є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Запоріжжя.

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Що відомо про стан постраждалих

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ на Запорізький район, що сталася вночі 20 березня, зросла до шести осіб. Серед поранених — двоє чоловіків віком 59 і 61 рік, три жінки віком 50, 54 і 55 років, а також 4-річний хлопчик.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Гасіння пожежі у Запорізькому районі. Фото: ДСНС Запоріжжя

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, у лікарні залишається одна особа — її стан оцінюється як середньої тяжкості. Інші п’ятеро, зокрема й дитина, лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки по Запорізькому району. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальні роботи. Фото: ДСНС Запоріжжяж

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки сталися масштабні пожежі, зокрема займання приватних будинків і автомобілів. Загальна площа загоряння сягнула 700 квадратних метрів. На місці подій оперативно працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Пожежа після атаки у Запорізькому районі. Фото: Національна поліція

До ліквідації наслідків було залучено 55 рятувальників та 9 одиниць техніки від ДСНС, а також троє представників місцевої пожежної охорони з 1 одиницею техніки. Роботи з відновлення та усунення наслідків удару тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи ввечері, 20 березня.

Відомо, що росіяни скинули керовані авіабомби на дачний кооператив у Запорізькому районі.