Росія атакувала Запорізький район — зросла кількість поранених

В ДСНС розповіли подробиці щодо атаки РФ на Запоріжжя — фото
У Запорізькому районі триває ліквідація наслідків від російського удару керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу там виникли масштабні пожежі та є постраждалі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Запоріжжя.
Що відомо про стан постраждалих
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ на Запорізький район, що сталася вночі 20 березня, зросла до шести осіб. Серед поранених — двоє чоловіків віком 59 і 61 рік, три жінки віком 50, 54 і 55 років, а також 4-річний хлопчик.
За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, у лікарні залишається одна особа — її стан оцінюється як середньої тяжкості. Інші п’ятеро, зокрема й дитина, лікуються амбулаторно.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки сталися масштабні пожежі, зокрема займання приватних будинків і автомобілів. Загальна площа загоряння сягнула 700 квадратних метрів. На місці подій оперативно працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.
До ліквідації наслідків було залучено 55 рятувальників та 9 одиниць техніки від ДСНС, а також троє представників місцевої пожежної охорони з 1 одиницею техніки. Роботи з відновлення та усунення наслідків удару тривають.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи ввечері, 20 березня.
Відомо, що росіяни скинули керовані авіабомби на дачний кооператив у Запорізькому районі.
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