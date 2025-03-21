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В ГСЧС рассказали подробности об атаке РФ на Запорожье — фото

21 марта 2025 08:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала Запорожский район - возросло количество раненых
Пожар в результате атаки по Запорожскому району. Фото: ГСЧС Запорожья
Анастасия Постоенко - Редактор

В Запорожском районе продолжается ликвидация последствий от российского удара управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела там возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожья.

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Что известно о состоянии пострадавших

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск на Запорожский район, произошедшей ночью 20 марта, возросло до шести человек. Среди раненых — двое мужчин в возрасте 59 и 61 год, три женщины в возрасте 50, 54 и 55 лет, а также 4-летний мальчик.

Запорізький район обстріл дач
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Запорожья
Запорізький район пожежа
Тушение пожара в Запорожском районе, фото: ГСЧС Запорожье

По информации Запорожской областной военной администрации, в больнице остается один человек - его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пятеро, в том числе и ребенок, лечатся амбулаторно.

Пожежа 20 березня Запорізький район
Последствия атаки по Запорожскому району. Фото: ГСЧС Запорожья
Рятувальники Запоріжжя
Спасательные работы. Фото: ГСЧС Запорожьеж

Ранее сообщалось, что в результате атаки произошли масштабные пожары, в частности возгорание частных домов и автомобилей. Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. На месте событий оперативно работали спасатели, медики и другие экстренные службы.

Запоріжжя обстріл 20 березня
Пожар после атаки в Запорожском районе. Фото: Национальная полиция

К ликвидации последствий были привлечены 55 спасателей и 9 единиц техники от ГСЧС, а также трое представителей местной пожарной охраны с 1 единицей техники. Работы по восстановлению и устранению последствий удара продолжаются.

Напомним, в Запорожье прогремели мощные взрывы вечером, 20 марта.

Известно, что россияне сбросили управляемые авиабомбы на дачный кооператив в Запорожском районе.

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