Росіяни обстріляли Запорізьку область 20 березня — пошкоджено домівки та є пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Пізно ввечері у четвер, 20 березня, у прифронтових областях Запорізької області пролунали вибухи. В регіоні внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків і не тільки.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами Федорова, станом на 21:55 у прифронтових населених пунктах пролунало щонайменше 4 вибухи. Через деякий час він уточнив, що відомо за попередніми даними.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу. Попередньо, двоє поранених, у тому числі одна дитина. Всі служби працюють, аби надати допомогу людям", — йшлося у повідомленні.

Станом на 23:17 Федоров написав, що ще три удари призвели до руйнувань у прифронтовій громаді. Зокрема, через атаку КАБ пошкоджено мінімум три приватних будинки.

Також станом на 00:27 Федоров показав перші наслідки атаки. Зокрема відео, де видно пожежу в одній з квартир.

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