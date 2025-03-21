Россияне обстреляли Запорожскую область 20 марта - повреждены дома и есть пожар

РФ атаковала Запорожскую область — повреждены дома
Поздно вечером в четверг, 20 марта, в прифронтовых областях Запорожской области прогремели взрывы. В регионе в результате атаки зафиксированы повреждения домов и не только.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Обстрел Запорожской области вечером, 20 марта
По словам Федорова, по состоянию на 21:55 в прифронтовых населенных пунктах прозвучало по меньшей мере 4 взрыва. Через некоторое время он уточнил, что известно по предварительным данным.
"В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям", - говорилось в сообщении.
По состоянию на 23:17 Федоров написал, что еще три удара привели к разрушениям в прифронтовой общине. В частности, из-за атаки КАБ повреждены минимум три частных дома.
Также по состоянию на 00:27 Федоров показал первые последствия атаки. В частности видео, где видно пожар в одной из квартир.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!