Россияне обстреляли Запорожскую область 20 марта - повреждены дома и есть пожар

Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Поздно вечером в четверг, 20 марта, в прифронтовых областях Запорожской области прогремели взрывы. В регионе в результате атаки зафиксированы повреждения домов и не только.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Обстрел Запорожской области вечером, 20 марта

По словам Федорова, по состоянию на 21:55 в прифронтовых населенных пунктах прозвучало по меньшей мере 4 взрыва. Через некоторое время он уточнил, что известно по предварительным данным.

"В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям", - говорилось в сообщении.

По состоянию на 23:17 Федоров написал, что еще три удара привели к разрушениям в прифронтовой общине. В частности, из-за атаки КАБ повреждены минимум три частных дома.

Также по состоянию на 00:27 Федоров показал первые последствия атаки. В частности видео, где видно пожар в одной из квартир.

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