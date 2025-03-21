РФ вдарила по дачному кооперативу у Запоріжжі — є постраждалі

Росіяни скинули КАБ на Запорізький район — які наслідки
Унаслідок атаки російської авіації в ніч проти 21 березня по Запорізькому району є численні руйнування. Також постраждали шестеро мирних жителів, серед них — 4-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Наслідки російських атак КАБами по Запорізькій області
Авіабомби влучили в житловий сектор, внаслідок чого два приватні будинки були зруйновані, ще три — пошкоджені.
Також постраждали споруди на території дачного кооперативу. У місцях влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Що відомо про стан постраждалих
Один із постраждалих, 60-річний чоловік, перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта поранених, включно з дитиною, отримали допомогу амбулаторно.
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення зруйнованого тривають.
Нагадаємо, вибухи у Запорізькій області пролунали ввечері, 20 березня. Влада попередила мешканців про атаку КАБ з боку російських військ.
Згодом стало відомо, що росіяни масовано атакували прифронтову частину Запорізької області — під обстрілами опинився дачний кооператив.
В ДСНС опублікували фото наслідків російської атаки по Запорізькому району.
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