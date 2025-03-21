РФ ударила по дачному кооперативу в Запорожье — есть пострадавшие

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате атаки российской авиации в ночь на 21 марта по Запорожскому району есть многочисленные разрушения. Также пострадали шестеро мирных жителей, среди них — 4-летний мальчик.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Авиабомбы попали в жилой сектор, в результате чего два частных дома были разрушены, еще три — повреждены.

Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

Обгоревшее разрушенное здание. Фото: Запорожская ОВА

Также пострадали постройки на территории дачного кооператива. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Что известно о состоянии пострадавших

Один из пострадавших, 60-летний мужчина, находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные раненые, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.

Работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению разрушенного продолжаются.

Напомним, взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 20 марта. Власти предупредили жителей об атаке КАБ со стороны российских войск.

Впоследствии стало известно, что россияне массированно атаковали прифронтовую часть Запорожской области — под обстрелами оказался дачный кооператив.

В ГСЧС опубликовали фото последствий российской атаки по Запорожскому району.