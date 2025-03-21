РФ ударила по дачному кооперативу в Запорожье — есть пострадавшие

Россияне сбросили КАБ на Запорожский район — какие последствия
В результате атаки российской авиации в ночь на 21 марта по Запорожскому району есть многочисленные разрушения. Также пострадали шестеро мирных жителей, среди них — 4-летний мальчик.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия российских атак КАБами по Запорожской области
Авиабомбы попали в жилой сектор, в результате чего два частных дома были разрушены, еще три — повреждены.
Также пострадали постройки на территории дачного кооператива. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Что известно о состоянии пострадавших
Один из пострадавших, 60-летний мужчина, находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные раненые, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.
Работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению разрушенного продолжаются.
Напомним, взрывы в Запорожской области прогремели вечером, 20 марта. Власти предупредили жителей об атаке КАБ со стороны российских войск.
Впоследствии стало известно, что россияне массированно атаковали прифронтовую часть Запорожской области — под обстрелами оказался дачный кооператив.
В ГСЧС опубликовали фото последствий российской атаки по Запорожскому району.
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